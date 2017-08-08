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ESPN: «Барселона» согласовала трансфер Коутиньо за 120 млн евро

09.08.2017 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».

Делегация каталонцев во главе с генеральным директором Оскаром Грау прибыла в Ливерпуль и достигла с мерсисайдцами принципиальной договоренности о трансфере 25-летнего бразильца за 90 миллионов евро плюс 30 млн в виде бонусов.

«Барселона» рассматривает Коутиньо в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможного дублера для форвардов.

Ранее стало известно, что Коутиньо уже согласовал с сине-гранатовыми 5-летний контракт.

 
 
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».

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