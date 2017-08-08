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Юрий Пышник: «Индивидуально сильных молодых футболистов в Беларуси вообще сейчас не вижу»
09.08.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Юрий Пышник поделился мнением об уровне футболистов в чемпионате Беларуси.
– Вы много лет отдали воспитанию молодых футболистов. Кто-то из юных игроков раскрылся в текущем чемпионате страны?
– Талантливая молодежь, конечно, подрастает. Однако не могу назвать какие-то конкретные имена. Раньше это сделать было значительно проще. Индивидуально сильных молодых футболистов вообще сейчас не вижу. Во всяком случае, такого уровня, как Белькевич и Хацкевич. Или позже Путило и Кисляк. Эти игроки выделялись на Фоне своих сверстников.
Может быть, эти проблемы в чем-то связаны с учебным процессом. Возможно, не так качественно проводится индивидуальная работа с молодыми футболистами. Поэтому и нет таких ребят, как Кутузов, который мог в одиночку решить судьбу встречи. Теперь средний уровень игроков несколько подравнялся. Однако, повторюсь, в том плане, что ярких личностей становится все меньше, – сказал Пышник.
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Белорусский специалист Юрий Пышник поделился мнением об уровне футболистов в чемпионате Беларуси.
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