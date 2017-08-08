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Флорентино Перес: «Не собираюсь продавать Бэйла. Это важный для «Реала» игрок, один из лучших в мире»
09.08.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «МЮ» (2:1) в матче за Суперкубок Европы подтвердил информацию о том, что полузащитник Гарет Бэйл останется в мадридском клубе.
«Любой трофей для нас важен, мы идем шаг за шагом.
Не собираюсь продавать Бэйла. Это важный для нас игрок, один из лучших в мире.
У нас отличные футболисты. После победы в Лиге чемпионов мы с Зиданом сошлись во мнении, что мы сохраним состав, новые игроки нам не нужны», — сказал Перес.
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Флорентино Перес: «Не собираюсь продавать Бэйла. Это важный для «Реала» игрок, один из лучших в мире»
Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «МЮ» (2:1) в матче за Суперкубок Европы подтвердил информацию о том, что полузащитник Гарет Бэйл останется в...
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