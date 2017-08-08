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Жозе Моуринью: «Ибрагимович ближе к возвращению в «МЮ», чем к переходу в другой клуб»
09.08.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил вероятность подписания нового контракта с экс-форвардом команды Златаном Ибрагимовичем, выбывшим из-за травмы до конца года.
«Он ближе к возвращению к нам, чем к переходу в другой клуб», — сказал Моуринью.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил вероятность подписания нового контракта с экс-форвардом команды Златаном Ибрагимовичем, выбывшим из-за...
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