Жозе Моуринью: «Ибрагимович ближе к возвращению в «МЮ», чем к переходу в другой клуб»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил вероятность подписания нового контракта с экс-форвардом команды Златаном Ибрагимовичем, выбывшим из-за травмы до конца года.

«Он ближе к возвращению к нам, чем к переходу в другой клуб», — сказал Моуринью.