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Мбаппе согласился на переход в «ПСЖ», парижане предложат за него 155 млн евро
09.08.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «ПСЖ».
18-летний француз дал согласие на переход в парижский клуб, который в ближайшее время предложит за него 155 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Монако» готов продать Мбаппе за 200 млн.
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Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «ПСЖ».
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