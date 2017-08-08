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Мбаппе согласился на переход в «ПСЖ», парижане предложат за него 155 млн евро

09.08.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «ПСЖ».

18-летний француз дал согласие на переход в парижский клуб, который в ближайшее время предложит за него 155 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Монако» готов продать Мбаппе за 200 млн.

 
 
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Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «ПСЖ».

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