Мбаппе согласился на переход в «ПСЖ», парижане предложат за него 155 млн евро

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «ПСЖ».

18-летний француз дал согласие на переход в парижский клуб, который в ближайшее время предложит за него 155 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Монако» готов продать Мбаппе за 200 млн.