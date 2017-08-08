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Флорентино Перес: «Постараемся обыграть «Барселону» так же, как и «МЮ»
09.08.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент
«У них отличная команда, нас ждут два очень тяжелых матча.
Постараемся обыграть их так же, как сегодня «МЮ», — сказал Перес.
Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 13 августа на «Камп Ноу», ответный – спустя три дня (в ночь на 17-е число) на «Сантьяго Бернабеу».
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