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Флорентино Перес: «Постараемся обыграть «Барселону» так же, как и «МЮ»

09.08.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок Европы поделился ожиданиями от игр с «Барселоной» в рамках Суперкубка Испании.

«У них отличная команда, нас ждут два очень тяжелых матча.

Постараемся обыграть их так же, как сегодня «МЮ», — сказал Перес.

Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 13 августа на «Камп Ноу», ответный – спустя три дня (в ночь на 17-е число) на «Сантьяго Бернабеу».

 
 
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Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок Европы поделился ожиданиями от игр с «Барселоной» в рамках...

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