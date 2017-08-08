Флорентино Перес: «Постараемся обыграть «Барселону» так же, как и «МЮ»

Президент Флорентино Перес после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок Европы поделился ожиданиями от игр с «Барселоной» в рамках Суперкубка Испании.

«У них отличная команда, нас ждут два очень тяжелых матча.

Постараемся обыграть их так же, как сегодня «МЮ», — сказал Перес.

Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 13 августа на «Камп Ноу», ответный – спустя три дня (в ночь на 17-е число) на «Сантьяго Бернабеу».