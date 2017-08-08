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Квалификация ЧМ-2019. Беларусь принимает Португалию
09.08.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Квалификация ЧМ-2019
Предварительный раунд
Группа D
Беларусь – Португалия
9 августа, 19.00. Минск, Дворец спорта
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Группа D: Болгария – 2-0, Беларусь – 0-1, Португалия – 0-1.
В следующий раунд проходят две лучшие команды группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Квалификация ЧМ-2019 Предварительный раунд Группа D Беларусь – Португалия 9 августа, 19.00.
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