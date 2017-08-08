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Квалификация ЧМ-2019. Беларусь принимает Португалию

09.08.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квалификация ЧМ-2019

Предварительный раунд

Группа D

Беларусь – Португалия

9 августа, 19.00. Минск, Дворец спорта

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Группа D: Болгария – 2-0, Беларусь – 0-1, Португалия – 0-1.

В следующий раунд проходят две лучшие команды группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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Квалификация ЧМ-2019 Предварительный раунд Группа D Беларусь – Португалия 9 августа, 19.00.

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