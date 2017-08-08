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Дмитрий Хохлов: «Идея БАТЭ поменять туры местами? Конечно, «Шахтер» категорически против»

09.08.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Дмитрий Хохлов поделился мнением о предложении БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

«Сейчас ведется переписка между нашим клубом и федерации, так как запрос о переносе пришел именно оттуда. Определиться должны ближе к пятнице.

Конечно, «Шахтер» категорически против. Никогда о таком, если честно, даже не слышал, чтобы туры местами меняли. Есть давно утвержденный календарь, какие перестановки? У нас давно уже готовятся к матчу против БАТЭ. Это день шахтера в Солигорске. Суть даже не в этом, а в том, как можно пытаться менять туры местами после утверждение календаря соревнований. Не понимаю.

Что касается лично моего мнения, то по всей этой ситуации на ум приходят слова из песни «Ленинграда», причем из любой :)», – сказал Хохлов.

Напомним, 24 августа БАТЭ предстоит сыграть ответную встречу за выход в групповую стадию Лигу Европы с украинской «Александрией», а через три дня, согласно нынешнему расписанию, у чемпиона страны поединок национального первенства с «Шахтером», который опережает конкурента на 4 очка.

 
 
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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Дмитрий Хохлов поделился мнением о предложении БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

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