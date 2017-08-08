«Динамо» Минск: «Наш клуб желает выразить категорическое несогласие с поступившим от БАТЭ предложением поменять туры»

Минское «Динамо» выступило с официальной позицией по поводу идеи БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

«Динамо-Минск» желает выразить категорическое несогласие с поступившим предложением в связи со следующими причинами:

1. ФК «Динамо-Минск», являясь членом АБФФ, руководствуясь подпунктом 4.3.1 статьи 4 Устава АБФФ, придерживается принципа строгого соблюдения положений документов АБФФ, одним из которых является Регламент Чемпионата Республики Беларусь по футболу 2017 года (далее – Регламент), утвержденный надлежащим образом Исполкомом АБФФ.

Согласно пункту 5.4 статьи 5 Регламента матчи проводятся в сроки, установленные календарем игр Чемпионата. При этом временной промежуток между двумя официальными матчами клуба (включая матчи Чемпионата, Кубка Республики Беларусь и официальные клубные соревнования УЕФА) должен составлять не менее 48 часов.

2. В соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 Регламента календарь игр Чемпионата составляется ДПС АБФФ, согласовывается с Советом клубов высшей лиги (далее – Совет) и утверждается решением Исполкома АБФФ.

Стоит отметить, что календарь игр Чемпионата действительно был согласован Советом в ходе рабочего совещания АБФФ с представителями футбольных клубов высшей лиги по вопросам подготовки к футбольному сезону 2017 года (протокол №1 от 14.12.2016 года). При этом представитель ФК «БАТЭ» г. Борисов в своем выступлении внес предложение [выдержка из протокола] «о переносах матчей чемпионата и Кубка Республики Беларусь по футболу, только в рамках тура, для всех команд». После этого Исполком АБФФ своим решением утвердил согласованный Советом календарь игр Чемпионата на заседании 20.01.2017 года.

Таким образом, в настоящее время отсутствует какая-либо необходимость в дополнительном согласовании с Советом решения о переносе матчей Чемпионата, так как порядок принятия подобного решения и перечень случаев, при котором допускается перенос матча, подробно урегулирован пунктом 5.5 статьи 5 Регламента.

3. В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 статьи 2 Положения о Совете (Комитете) футбольных клубов высшей лиги АБФФ, утвержденным Исполкомом АБФФ 20.01.2017 года, к функциям Совета, в частности, относится только рассмотрение и предоставление Исполкому АБФФ согласованной позиции клубов относительно определения цифрового календаря Чемпионата. При этом данное полномочие Совета, безусловно, ограничено лишь принятием соответствующего решения до начала Чемпионата, а не в ходе его проведения.

Таким образом, у Совета отсутствуют какие-либо полномочия влиять на вопрос об изменении календаря Чемпионата, утвержденного Исполкомом АБФФ, и более того отменять решения Исполкома АБФФ, принятые ранее.

4. Действующий календарь игр Чемпионата является достаточно сбалансированным, так как выездные и домашние матчи команд равномерно чередуются (матч дома – матч в гостях – матч дома и т.д.).

При допущении, что будет принято предлагаемое решение (т.е. поменять местами 20 и 21 туры), указанный баланс будет нарушен, что может негативно отразится на планировании и подготовке отдельных команд. Так, в частности, ФК «Динамо-Минск» в 19-м туре (20 августа 2017 года) направится на выезд в г. Гродно, а в следующем туре (27 августа 2017 года) вместо домашней игры с ФК «Городея» будет вынужден совершить еще один дальний выезд для матча с ФК «Гомель».

5. По мнению ФК «Динамо-Минск», замена местами 20-го и 21-го туров чемпионата местами ни в коей мере не поспособствует более качественной подготовке игроков национальной и молодежной сборных команд Республики Беларусь, так как даты проведения матчей тура (с 25 по 27 августа 2017 года) до международного перерыва на матчи сборных не изменяются. Следовательно, больше времени на отдых у членов соответствующих сборных (состав которых, заметим, на данный момент не оглашен) также не будет.

Очевидно, что основной причиной направления ходатайства со стороны ФК «БАТЭ» г. Борисов является желание перенести на более поздний срок гостевой матч 20-го тура (27 августа 2017 года) с ФК «Шахтер» г. Солигорск. Учитывая, что ФК «БАТЭ» г. Борисов является участником официального клубного соревнования УЕФА (Лига Европы), у данного клуба есть право письменно ходатайствовать о переносе исключительно вышеуказанного матча перед Бюро Исполкома АБФФ в рамках пункта 5.5.5 статьи 5 Регламента.

При этом в данной ситуации матчи согласно календарю Чемпионата с участием других клубов (либо всей высшей лиги в целом) не могут быть затронуты и перенесены, так как это полностью противоречит положениям Регламента, также в свою очередь утвержденного Исполкомом АБФФ. В противном случае будет создан прецедент, на который смогут в будущем ссылаться клубы, в том числе злоупотребляя полученной возможностью изменять календарь Чемпионата подобным образом.

Учитывая вышеизложенное, ФК «Динамо-Минск» повторно заявляет о своем категорическом несогласии с предложением ДПС АБФФ по ходатайству ФК «БАТЭ» г. Борисов», – говорится в обращении на имя Сергея Румаса и АБФФ.