Виталий Гурков: «30000 рублей для Долидовича? Для белорусов все реально. Главное, чтобы была цель »

12-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков поддержал намерение известного белорусского лыжника Сергея Долидовича самостоятельно собрать деньги для участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

«Мне кажется, что для белорусов всё реально. Главное, чтобы была цель», — отметил Гурков.

Напомним, что 3 тысячи евро, необходимые для поездки Виталия Гуркова на чемпионат мира, были собраны всего за 8 часов.

44-летнего лыжника Сергея Долидовича не включили в национальную сборную, посчитав слишком старым. Долидович участвовал под флагом Беларуси уже в шести Олимпиадах. Теперь он хочет попробовать свои силы в седьмой. Для участия в Олимпиаде ему необходимо собрать 30 тысяч рублей. Сбор средств проходит на краудфандинговой платформе «Толока».