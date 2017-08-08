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Виталий Гурков: «30000 рублей для Долидовича? Для белорусов все реально. Главное, чтобы была цель »
09.08.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
12-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков поддержал намерение известного белорусского лыжника Сергея Долидовича самостоятельно собрать деньги для участия в зимней Олимпиаде 2018 года.
«Мне кажется, что для белорусов всё реально. Главное, чтобы была цель», — отметил Гурков.
Напомним, что 3 тысячи евро, необходимые для поездки Виталия Гуркова на чемпионат мира, были собраны всего за 8 часов.
44-летнего лыжника Сергея Долидовича не включили в национальную сборную, посчитав слишком старым. Долидович участвовал под флагом Беларуси уже в шести Олимпиадах. Теперь он хочет попробовать свои силы в седьмой. Для участия в Олимпиаде ему необходимо собрать 30 тысяч рублей. Сбор средств проходит
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12-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков поддержал намерение известного белорусского лыжника Сергея Долидовича самостоятельно собрать деньги для...
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