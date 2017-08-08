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Виталий Гурков: «30000 рублей для Долидовича? Для белорусов все реально. Главное, чтобы была цель »

09.08.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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12-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков поддержал намерение известного белорусского лыжника Сергея Долидовича самостоятельно собрать деньги для участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

«Мне кажется, что для белорусов всё реально. Главное, чтобы была цель», — отметил Гурков.

Напомним, что 3 тысячи евро, необходимые для поездки Виталия Гуркова на чемпионат мира, были собраны всего за 8 часов.

44-летнего лыжника Сергея Долидовича не включили в национальную сборную, посчитав слишком старым. Долидович участвовал под флагом Беларуси уже в шести Олимпиадах. Теперь он хочет попробовать свои силы в седьмой. Для участия в Олимпиаде ему необходимо собрать 30 тысяч рублей. Сбор средств проходит на краудфандинговой платформе «Толока».

 
 
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12-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков поддержал намерение известного белорусского лыжника Сергея Долидовича самостоятельно собрать деньги для...

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