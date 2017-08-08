Юрий Пышник: «Севостьяник не должен обслуживать матчи такого уровня»

Белорусский специалист Юрий Пышник оценил уровень судейства в матче «Минск» – БАТЭ (1:0).

– В предыдущем туре чемпионата страны борисовчане уступили «Минску»...

– Я наблюдал за этой встречей. Гости создали большое количество моментов, в которых они должны были поражать ворота соперников. Однако вместо этого бездарно растратили все свои возможности. Даже не могу понять, в чем причина такой расточительности. И не скажешь, что у игроков отсутствует мастерство. Но, например, выходит на ударную позицию Родионов. При этом действует просто расхлябанно. Гостей явно подвела несобранность.

Еще хочу несколько слов сказать про судейство. Арбитр Севостьяник не должен обслуживать матчи такого уровня. В одном случае не назначил явный пенальти. Затем дает штрафной, с которого забивают мяч. Там и близко нарушения не было. Возможно, присутствуют некие подводные течения. Какую-то из команд подтягивают вверх в турнирной таблице.

Мое мнение таково, что судейство было необъективным. Однако это не отменяет тот факт, что у борисовчан хромает реализация моментов. Слишком много суетливости наблюдается в действии футболистов БАТЭ. Особенно это проявляется в решающей фазе атаки.

– Веремко среагировал на работу судейской бригады слишком эмоционально?

– Не могу оправдать действия голкипера борисовчан. Необходимо в любом случае оставаться уравновешенным, сдерживать свои эмоциональные порывы. Пусть судья дал повод для такого поведения, но распускать руки все же не стоит. В данном случае Веремко переборщил. По этому поводу тренерам надо закрутить гайки, – сказал Пышник.

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