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На участие Долидовича в Играх-2018 собрано 1100 рублей из 30000

09.08.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На участие белорусского лыжника Сергей Долидовича в Играх-2018 уже собрано 1100 рублей из 30000

«Друзья, спасибо всем за поддержку, внимание и помощь! Честно, не ожидал, что будет такая реакция. Очень приятно читать.

Извините, что с самого старта кампании нельзя было оплатить через Talaka.by, были какие-то ошибки, но теперь все хорошо.

Не ожидал, что так много СМИ напишет обо мне, вам отдельное спасибо за интерес ко мне! Сейчас собрано больше 1100 рублей. Огромное всем спасибо!» – написал Долидович.

Отметим, что вчера по техническим причинам перечисление средств оказалось невозможным. Сейчас проблема устранена и каждый желающий может поддержать спортсмена, пройдя по ссылке.

 
 
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На участие белорусского лыжника Сергей Долидовича в Играх-2018 уже собрано 1100 рублей из 30000 «Друзья, спасибо всем за поддержку, внимание и помощь! Честно, не ожидал,...

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