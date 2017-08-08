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На участие Долидовича в Играх-2018 собрано 1100 рублей из 30000
09.08.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
На участие белорусского лыжника Сергей Долидовича в Играх-2018 уже собрано 1100 рублей из 30000
«Друзья, спасибо всем за поддержку, внимание и помощь! Честно, не ожидал, что будет такая реакция. Очень приятно читать.
Извините, что с самого старта кампании нельзя было оплатить через Talaka.by, были какие-то ошибки, но теперь все хорошо.
Не ожидал, что так много СМИ напишет обо мне, вам отдельное спасибо за интерес ко мне! Сейчас собрано больше 1100 рублей. Огромное всем спасибо!» – написал Долидович.
Отметим, что вчера по техническим причинам перечисление средств оказалось невозможным. Сейчас проблема устранена и каждый желающий может поддержать спортсмена, пройдя
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На участие белорусского лыжника Сергей Долидовича в Играх-2018 уже собрано 1100 рублей из 30000 «Друзья, спасибо всем за поддержку, внимание и помощь! Честно, не ожидал,...
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