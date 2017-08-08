Сергей Гуренко: «Идея БАТЭ поменять местами туры? Абсурдность этой инициативы просто переходит все границы»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал идею БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

«Абсурдность этой инициативы просто переходит все границы. В этом случае неважно какой клуб просит о том, чтобы туры поменяли местами – как такое возможно? Есть четко утвержденный календарь, есть регламент, в котором прописано, что допускается перенос тура, но поменять его местами с другим – это как?

Нужно же придерживаться каких-то правил, законов, иначе для чего их вообще пишут? Ни в одном европейском чемпионате такого никогда не было! Хотя во многих первенствах клубы регулярно выступают в еврокубках, да и сборные… О каких интересах сборной вообще идет речь в этой ситуации?» – заявил Гуренко.

На данный момент известно, что «Гомель» и брестское «Динамо» поддержали инициативу борисовчан, минское «Динамо» и «Шахтер» – категорически против.