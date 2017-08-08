ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Идея БАТЭ поменять местами туры? Абсурдность этой инициативы просто переходит все границы»

09.08.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал идею БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

«Абсурдность этой инициативы просто переходит все границы. В этом случае неважно какой клуб просит о том, чтобы туры поменяли местами – как такое возможно? Есть четко утвержденный календарь, есть регламент, в котором прописано, что допускается перенос тура, но поменять его местами с другим – это как?

Нужно же придерживаться каких-то правил, законов, иначе для чего их вообще пишут? Ни в одном европейском чемпионате такого никогда не было! Хотя во многих первенствах клубы регулярно выступают в еврокубках, да и сборные… О каких интересах сборной вообще идет речь в этой ситуации?» – заявил Гуренко.

На данный момент известно, что «Гомель» и брестское «Динамо» поддержали инициативу борисовчан, минское «Динамо» и «Шахтер» – категорически против.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал идею БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Гомель» и бресткое «Динамо» поддержали идею БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси местами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика