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Сергей Гуренко: «Идея БАТЭ поменять местами туры? Абсурдность этой инициативы просто переходит все границы»
09.08.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал идею БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.
«Абсурдность этой инициативы просто переходит все границы. В этом случае неважно какой клуб просит о том, чтобы туры поменяли местами – как такое возможно? Есть четко утвержденный календарь, есть регламент, в котором прописано, что допускается перенос тура, но поменять его местами с другим – это как?
Нужно же придерживаться каких-то правил, законов, иначе для чего их вообще пишут? Ни в одном европейском чемпионате такого никогда не было! Хотя во многих первенствах клубы регулярно выступают в еврокубках, да и сборные… О каких интересах сборной вообще идет речь в этой ситуации?» – заявил Гуренко.
На данный момент известно, что «Гомель» и брестское «Динамо» поддержали инициативу борисовчан, минское «Динамо» и «Шахтер» – категорически против.
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Сергей Гуренко: «Идея БАТЭ поменять местами туры? Абсурдность этой инициативы просто переходит все границы»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал идею БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.
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