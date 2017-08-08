Белорусский лыжник Долидович собрал Br1 тыс. для участия в Олимпиаде-2018

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович собрал тысячу рублей из 30 необходимых для поездки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Sputnik.

Накануне 44-летний спортсмен разместил на краудфандинговой платформе Talaka.by обращение, в котором попросил всех неравнодушных помочь ему собрать средства для участия в Играх-2018. Лыжнику, который не был включен в состав национальной сборной, необходимо 30 белорусских рублей.

"Сейчас собрано больше 1100 рублей. Огромное всем спасибо!" — написал Долидович на своей странице в Facebook .

Напомним, в марте этого года лыжник объявил о завершении карьеры . По словам Долидовича, у него не осталось больше сил соревноваться, и на Игры в Пхенчхан он точно не поедет.