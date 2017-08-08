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Белорусский лыжник Долидович собрал Br1 тыс. для участия в Олимпиаде-2018

09.08.2017 13:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович собрал тысячу рублей из 30 необходимых для поездки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Sputnik.

Белорусский лыжник Долидович собрал Br1 тыс. для участия в Олимпиаде-2018
© Sputnik/ Владимир Нестерович
"Обессилевший" лыжник Долидович собрался на Олимпиаду-2018

Накануне 44-летний спортсмен разместил  на краудфандинговой платформе Talaka.by обращение, в котором попросил всех неравнодушных помочь ему собрать средства для участия в Играх-2018. Лыжнику, который не был включен в состав национальной сборной, необходимо 30 белорусских рублей.

"Сейчас собрано больше 1100 рублей. Огромное всем спасибо!" — написал Долидович на своей странице в Facebook.

Напомним, в марте этого года лыжник объявил о завершении карьеры. По словам Долидовича, у него не осталось больше сил соревноваться, и на Игры в Пхенчхан он точно не поедет. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович собрал тысячу рублей из 30 необходимых для поездки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском...

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