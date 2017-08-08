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Белорусский лыжник Долидович собрал Br1 тыс. для участия в Олимпиаде-2018
09.08.2017 13:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович собрал тысячу рублей из 30 необходимых для поездки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Sputnik.
© Sputnik/ Владимир Нестерович
Накануне 44-летний спортсмен разместил на краудфандинговой платформе
"Сейчас собрано больше 1100 рублей. Огромное всем спасибо!" — написал Долидович на своей странице в
Напомним,
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович собрал тысячу рублей из 30 необходимых для поездки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском...
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