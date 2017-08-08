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Алим Селимов: «Призываем все команды высшей лиги публично высказать мнение по предложению о переносе 20-21 туров»

09.08.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов поделился эмоциями от инициативы БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси местами.

«Наше отношение к данному вопросу мы исчерпывающе высказали в письме на имя Председателя АБФФ, членов исполкома АБФФ и Совета клубов. Это письмо опубликовано на официальном сайте нашего клуба и мы призываем все команды высшей лиги сделать то же самое: публично высказать свое мнение по предложению о переносе 20-21 туров. И обосновать: почему ими принято то или иное решение», – сообщил Селимов.

На данный момент известно, что «Гомель» и брестское «Динамо» поддержали инициативу борисовчан, минское «Динамо» и «Шахтер» – категорически против.

 
Теги: Гомель
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов поделился эмоциями от инициативы БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси местами.

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