Алим Селимов: «Призываем все команды высшей лиги публично высказать мнение по предложению о переносе 20-21 туров»

Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов поделился эмоциями от инициативы БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси местами.

«Наше отношение к данному вопросу мы исчерпывающе высказали в письме на имя Председателя АБФФ, членов исполкома АБФФ и Совета клубов. Это письмо опубликовано на официальном сайте нашего клуба и мы призываем все команды высшей лиги сделать то же самое: публично высказать свое мнение по предложению о переносе 20-21 туров. И обосновать: почему ими принято то или иное решение», – сообщил Селимов.

На данный момент известно, что «Гомель» и брестское «Динамо» поддержали инициативу борисовчан, минское «Динамо» и «Шахтер» – категорически против.