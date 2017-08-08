«Шахтер»: «Положительный ответ на предложение БАТЭ создаст опасный прецедент, который может позволить клубам манипулировать календарем»

Солигорский «Шахтер» выступил с официальным заявлением по поводу идеи БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

«ФК «Шахтер» уже направил в адрес федерации футбола письмо, в котором выразил протест относительно вышеуказанного предложения. На наш взгляд, положительный ответ на подобное ходатайство создаст опасный прецедент, который может позволить клубам по ходу сезона манипулировать утвержденным календарем. Так, согласно пункту 5.1 статьи 5 Регламента Чемпионата Республики Беларусь по футболу 2017 года (далее – Регламент) очередность встреч команд между собой определяется календарем чемпионата на основании результатов жеребьевки, которая проводится ДПС АБФФ перед началом футбольного сезона, а ДПС АБФФ вправе переносить матчи только в случаях, определённых подпунктами 5.5.1-5.5.3 статьи 5 Регламента (в рамках тура, а также в случае отсутствия возможности начать, продолжить, возобновить, закончить матч из-за отключения или неисправности электроосвещения или в случае невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, которые опасны для здоровья участников матча или зрителей).

При этом время проведения ответного матча плей-офф Лиги Европы, в котором участвует ФК «БАТЭ», и время матча 20 тура ФК «Шахтер» – ФК «БАТЭ» соответствуют требованиям подпункта 5.4 статьи 5 Регламента (временной промежуток между двумя официальными матчами клуба составляет более 48 часов).

Аргумент о том, что смена дат проведения 20 и 21 туров позволит игрокам национальной и молодежной сборных качественно подготовиться к ближайшим отборочным матчам считаем несостоятельным ввиду того, что все футболисты, которые примут участие в матчах 20 и 21 туров в любом случае получат определенную нагрузку в те же даты. Отметим также, что списки футболистов, которые получат вызов в национальную и молодежную сборные, еще не оглашены. Необходимо также отметить, что время проведения игр раундов плей-офф европейских клубных турниров и национальной сборной были учтены при утверждении календаря и не могут являться основанием для переноса матчей.

Не можем не упомянуть еще об одном важном моменте. Волей календаря матч «Шахтер» – БАТЭ, который с большой долей вероятности может напрямую повлиять на чемпионскую гонку, выпал на 27 августа – День шахтера. Стоит ли говорить, что матч подобного уровня стал бы прекрасным дополнением к празднику!» –говорится в заявлении.