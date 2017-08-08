МОК опроверг информацию о том, что Россия получит допуск до Пхенчхана-2018 взамен на 100 млн долларов

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что информация о возможном допуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане взамен на штраф в 100 миллионов долларов не соответствует действительности.

Ранее издание The Mail со ссылкой на Press Association Sport утверждало, что МОК согласен допустить Россию до Пхенчхана-2018 независимо от того, какие результаты будут оглашены в ходе расследования по допинговой системе в России.

Сообщалось, что соглашение между сторонами уже достигнуто и даже сформулирован текст извинения, который должна опубликовать российская сторона, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло восстановить в правах РУСАДА.

«Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было», – говорится в заявлении МОК.