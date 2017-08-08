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МОК опроверг информацию о том, что Россия получит допуск до Пхенчхана-2018 взамен на 100 млн долларов
09.08.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что информация о возможном допуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане взамен на штраф в 100 миллионов долларов не соответствует действительности.
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Сообщалось, что соглашение между сторонами уже достигнуто и даже сформулирован текст извинения, который должна опубликовать российская сторона, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло восстановить в правах РУСАДА.
«Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было», – говорится в заявлении МОК.
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МОК опроверг информацию о том, что Россия получит допуск до Пхенчхана-2018 взамен на 100 млн долларов
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что информация о возможном допуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане взамен на штраф в 100 миллионов...
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