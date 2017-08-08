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Максим Березинский: «Просьба поменять местами туры – это примерно как написать заявление на замену марта на декабрь»

09.08.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель белорусской версии Tribuna.com Максим Березинский прокомментировал идею БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

«Редкое дело: в кои-то веки в медийном пространстве БАТЭ выглядит хуже минского «Динамо». Уже и не вспомнить, когда в Борисове допускали такие неоднозначные ходы. Наверное, со времен писем Василию Уткину.

Просьба поменять местами туры – это примерно как написать заявление на замену марта на декабрь. Или просьба заменить дождь на снег.

Отдельно надо сказать, что «Динамо» в таком режиме играло в весь июль. И принципиально не переносило ничего. В итоге что имеем? Поражение от «Витебска» и вылет из Кубка, матч которого БАТЭ тоже, кстати, успешно перенес. В ситуации с Кубком казалось, что принципиальность Гуренко зряшная, но сейчас, конечно, «Динамо» в имиджевом плане обыгрывает БАТЭ в одну калитку.

Ну и заодно смотрим, какие клубы как голосуют. Очень показательная история. Особенно интересно мнение Дениса Петровича Шунто», – сказал Березинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Руководитель белорусской версии Tribuna.com Максим Березинский прокомментировал идею БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

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