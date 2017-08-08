Фигурантам дела о договорных матчах отказано в освобождении от уголовной ответственности

Как стало известно Tribuna.com, участникам дела о договорных матчах отказано в помиловании.

Об этом фигуранты дела получили уведомления из Администрации президента.

Напомним, что в причастности к договорным играм обвиняются футболисты и тренеры, участвовавшие в 2016 году в матчах «Ислочь» – «Динамо» (Брест) и «Ошмяны» – «Луч». В списке, представленном АБФФ, присутствует более 20 фамилий.

О том, что фигуранты дела обратились к президенту с ходатайством о помиловании, на днях сообщил первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян.