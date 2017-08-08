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Фигурантам дела о договорных матчах отказано в освобождении от уголовной ответственности
09.08.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, участникам дела о договорных матчах отказано в помиловании.
Об этом фигуранты дела получили уведомления из Администрации президента.
Напомним, что в причастности к договорным играм обвиняются футболисты и тренеры, участвовавшие в 2016 году в матчах «Ислочь» – «Динамо» (Брест) и «Ошмяны» – «Луч». В списке, представленном АБФФ, присутствует более 20 фамилий.
О том, что фигуранты дела обратились к президенту с ходатайством о помиловании, на днях сообщил первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян.
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Как стало известно Tribuna.com, участникам дела о договорных матчах отказано в помиловании.
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