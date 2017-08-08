ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фигурантам дела о договорных матчах отказано в освобождении от уголовной ответственности

09.08.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как стало известно Tribuna.com, участникам дела о договорных матчах отказано в помиловании.

Об этом фигуранты дела получили уведомления из Администрации президента.

Напомним, что в причастности к договорным играм обвиняются футболисты и тренеры, участвовавшие в 2016 году в матчах «Ислочь» – «Динамо» (Брест) и «Ошмяны» – «Луч». В списке, представленном АБФФ, присутствует более 20 фамилий.

О том, что фигуранты дела обратились к президенту с ходатайством о помиловании, на днях сообщил первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, участникам дела о договорных матчах отказано в помиловании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Березинский: «Просьба поменять местами туры – это примерно как написать заявление на замену марта на декабрь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика