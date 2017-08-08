Егор Шарангович: «Мне нужен хороший сезон, чтобы была возможность попасть в НХЛ»

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович рассказал о задачах на сезон.

– Ожидания самые большие, потому что это будет мой первый сезон в КХЛ. Хочется порадовать болельщиков и чтобы команда выступила хорошо. Надо попадать в плей-офф – думаю, это высокая задача.

- Ты понимаешь, что установил высокую планку для себя. Болельщики от тебя ждут очень многого.

– Я всегда стараюсь играть хорошо, чтобы не только у болельщиков было хорошее впечатление, но и сам я оставался собой доволен. Когда делаю то, что говорит тренер, все получается.

- Ожидал, что на Кубке Минска так хорошо выступишь?

– Хах, даже не знаю. Просто играл в свой хоккей. Так сложилось, что забросил хорошие шайбы. Конечно, еще хотелось бы выиграть трофей, но не удалось.

- Кто лучше всего помогал тебе забрасывать?

– Да со всеми нормально. Мы играем по одной тактике – все понимают, какой игры от нас требуют тренеры. Поэтому к партнерам особой привязки нет.

- В большинстве тебя ставили перед воротами чуть выше Клинкхаммера. Это потому что ты большой и можешь перекрыть обзор вратарю?

– Мне нужно было не только вратаря закрывать, но и под партнеров открываться на «усах». Нужно помогать разыгрывать шайбу, на подставлении играть. В хоккее такой игрок «бампер» называется. Хорошая позиция – мне нравится.

- Что Дуайер сказал после турнира?

– Сказал только о том, что я провел хорошие матчи. Больше ничего особенного.

- Цель для себя на сезон поставил?

– Просто хорошо сыграть и показать себя с наилучшей стороны. Мне нужен хороший сезон, чтобы была возможность попасть в будущем в НХЛ.

- Будешь в первом звене играть?

– Как сложится :). В первом или в четвертом – все от меня зависит.

- Мне показалось, что ты за лето раскачался – то ли в массе прибавил, то ли плечи шире стали.

– Не знаю :). Вроде вешу столько же. Хотя, может, в мышцах и прибавил чуть-чуть :), – сказал Шарангович.

«Каждый день нужно быть начеку». Самые молодые «зубры» готовятся удивлять