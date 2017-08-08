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«Барселона» может не отправить трансферный сертификат по Неймару до 18 августа

09.08.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дебют Неймара за «ПСЖ» вновь может быть отложен.

Как утверждает L’Equipe, «Барселона» по-прежнему не отправила трансферный сертификат бразильца в футбольную лигу Франции, в связи с чем игрок не может выйти на поле в составе «ПСЖ». Игра с «Генгамом» состоится в воскресенье, и «ПСЖ» может успеть заявить Неймара, если лига получит документы до 23.59 субботы.

Руководители «Барсы», судя по всему, решили оттянуть трансфер, чтобы отомстить «ПСЖ». «Барселона» может не отправлять сертификат до 18 августа.

 
 
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