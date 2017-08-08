Александр Нойок: «Мне с минским «Динамо» хорошо, так что за все это время и не задумывался о смене клуба»

Полузащитник минского «Динамо» Алексаднр Нойок заявил, что не собирается уходить из команды.

- Какие задачи в общем стоят перед «Динамо» на этот сезон?

– В нашем клубе не принято говорить о задачах публично. Могу сказать, что они максимальные. Обещать ничего не буду, просто давайте на эту тему поговорим немного позже.

- Против какой команды в Беларуси тебе играть сложнее всего?

– Это и не БАТЭ, и не солигорский «Шахтер». И даже не брестское «Динамо». Наша команда вообще серьезный раздражитель в чемпионате Беларуси. Есть ряд команд, которые очень плотно обороняются против минского «Динамо». Так в Украине играют против донецкого «Шахтера». Я бы выделил такую команду, как «Городея» – против них играть немного интереснее, чем с остальными клубами. Они там бойцы до мозга и костей. Против этого клуба игры всегда складываются очень тяжело.

- Про Минск существует такое устойчивое мнение, что это тоталитарный город с жестким порядком. Ты ощущаешь это на себе?

– Нет, это стереотип. Всем, кто так думает, нужно приехать сюда и посмотреть все своими глазами. Люди живут нормально. Здесь вообще европейская страна – хорошие дороги, красивые улицы и улыбающиеся люди. Каждый, кто думает, что здесь жутко – пусть приезжает и разрушает эти стереотипы.

- Тебе 25 лет и ты играешь за минское «Динамо». У тебя есть желание попробовать себя в европейском чемпионате?

– Безусловно, это есть в моем подсознании. Пока же я – игрок минского «Динамо». Я стараюсь показать себя с лучшей стороны и максимально выкладываюсь в каждом матче. Если в целом, то моя мечта – Серия А. Может быть, когда-то и получится попасть в один из клубов этого чемпионата.

- За те полтора года, что ты в Минске, тебя в Украину не приглашали?

– Насколько мне известно, таких вариантов не было. Этим вообще занимается мой агент. Я же стараюсь абстрагироваться от этих вопросов, чтобы они не давили на меня. Мне с «Динамо» хорошо, так что я за все это время и не задумывался о смене клуба, – сказал Нойок.