«Крумкачы» и еще 5 клубов поддержали инициативу БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси, 5 команд против, 4–воздержались

«Крумкачы», «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» Брест, «Гомель», «Днепр» и «Нафтан» поддержали инициативу БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.

5 клубов выступили против данной идеи. В их число вошли «Городея», «Витебск», «Минск», «Шахтер» и минское «Динамо».

«Неман» отдает решение на откуп Исполкому АБФФ, «Слуцк», «Ислочь» и «Славия» еще не определились по этому вопросу.