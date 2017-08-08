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«Крумкачы» и еще 5 клубов поддержали инициативу БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси, 5 команд против, 4–воздержались
09.08.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Крумкачы», «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» Брест, «Гомель», «Днепр» и «Нафтан» поддержали инициативу БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.
5 клубов выступили против данной идеи. В их число вошли «Городея», «Витебск», «Минск», «Шахтер» и минское «Динамо».
«Неман» отдает решение на откуп Исполкому АБФФ, «Слуцк», «Ислочь» и «Славия» еще не определились по этому вопросу.
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«Крумкачы» и еще 5 клубов поддержали инициативу БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси, 5 команд против, 4–воздержались
«Крумкачы», «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» Брест, «Гомель», «Днепр» и «Нафтан» поддержали инициативу БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры чемпионата Беларуси.
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