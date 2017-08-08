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Валерий Исаев: «Помощью Долидовичу выражаю свое отношение ко всей этой бюрократической системе Минспорта»

09.08.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев поддержал инициативу лыжника Сергея Долидовича, который пытается собрать деньги для подготовки к Играм-2018.

«Я вчера попробовал перечислить деньги, с меня взяли честное слово пока. Не сомневаюсь, что деньги Сергею соберут. Лично я таким образом выражаю свое отношение ко всей этой бюрократической системе Минспорта, которая в меньшей степени думает о спортсменах и нас, обычных жителях страны.

Вот парень подготовится за наши деньги, покажет нам как их потратил (и на здоровье), и как он выступит мне не так важно. Главный итог будет состоять в том, что спортсмен подготовится и выступит за народные деньги и это министерство никому не нужно, в таком виде, в каком оно сейчас. Это значит, что его нужно процентов на 90 сокращать и ничего необычного в жизни жителей страны не произойдет», – сказал Исаев.

Лучший лыжник в истории Беларуси собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду. Почему так вышло?

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев поддержал инициативу лыжника Сергея Долидовича, который пытается собрать деньги для подготовки к Играм-2018.

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