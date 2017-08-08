Виталий Кушнер: «Гомель» считает справедливым, если АБФФ и клубы пойдут навстречу единственному представителю Беларуси в еврокубках»

Директор «Гомеля» Виталий Кушнер поддержал БАТЭ в идее поменять матчи 20-го и 21-го тура местами.

«В минувшем сезоне минское «Динамо» обратилось в БФФ с предложением изменить дату проведения матча Кубка страны против «Гомеля» и ходатайство удовлетворили в одностороннем порядке. Тот перенос был связан с выступлением команды в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне с аналогичной проблемой столкнулся борисовский БАТЭ. В связи с этим ФК «Гомель» считает правильным и справедливым, если АБФФ и клубы пойдут навстречу единственному представителю Беларуси в еврокубках и удовлетворят их просьбу. Успешное выступление БАТЭ пойдет на пользу всему белорусскому футболу», – сказал Кушнер.