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Виталий Кушнер: «Гомель» считает справедливым, если АБФФ и клубы пойдут навстречу единственному представителю Беларуси в еврокубках»

09.08.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Гомеля» Виталий Кушнер поддержал БАТЭ в идее поменять матчи 20-го и 21-го тура местами.

«В минувшем сезоне минское «Динамо» обратилось в БФФ с предложением изменить дату проведения матча Кубка страны против «Гомеля» и ходатайство удовлетворили в одностороннем порядке. Тот перенос был связан с выступлением команды в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне с аналогичной проблемой столкнулся борисовский БАТЭ. В связи с этим ФК «Гомель» считает правильным и справедливым, если АБФФ и клубы пойдут навстречу единственному представителю Беларуси в еврокубках и удовлетворят их просьбу. Успешное выступление БАТЭ пойдет на пользу всему белорусскому футболу», – сказал Кушнер.

 
Теги: Гомель
 
 
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Директор «Гомеля» Виталий Кушнер поддержал БАТЭ в идее поменять матчи 20-го и 21-го тура местами.

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