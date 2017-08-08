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Председатель Белорусской федерации лыжных гонок: «Долидович в последнее время очень много говорит»
09.08.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко заявил, что все поддерживают возвращение легендарного лыжника Сергея Долидовича в состав сборной.
– Сложилась парадоксальная ситуация: ни федерация, ни тренерский состав не против, чтобы
В июне Министерство спорта и туризма утвердило списочные составы национальных и сборных команд. После было выделено определенное количество ставок, сформирован бюджет и произошла так называемая аттестация.
Полторы недели назад Сергей Николаевич написал заявление в федерацию с просьбой включить его в списочные составы национальных и сборных команд. Мы завизировали это заявление и направили документы на рассмотрение в Министерство спорта и туризма.
300 процентов, что исход будет в пользу Сергея Долидовича. Абсолютно все за его возвращение в команду.
Все озабочены судьбой Сергея Николаевича. Я не готов комментировать слова лыжника о том, что его «главная вина - это возраст». Он в последнее время очень много говорит. Возраст не имеет никакого значения. По сегодняшним результатам Сергей Долидович лучший. Теперь ему надо набрать очки на отборочных стартах, которые начнутся в ноябре, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры, – сказал Коваленко.
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Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко заявил, что все поддерживают возвращение легендарного лыжника Сергея Долидовича в состав...
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