Председатель Белорусской федерации лыжных гонок: «Долидович в последнее время очень много говорит»

Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко заявил, что все поддерживают возвращение легендарного лыжника Сергея Долидовича в состав сборной.

– Сложилась парадоксальная ситуация: ни федерация, ни тренерский состав не против, чтобы готовился с командой. Но после чемпионата мира 2017 года спортсмен сам во всеуслышание объявил о завершении карьеры, а соответственно, не был включен в списочные составы национальных и сборных команд на олимпийский сезон. Сергей Николаевич вроде бы решил, что хочет работать тренером сборной, затем думал баллотироваться на пост председателя федерации. Видимо, не получилось, и он решил возобновить карьеру лыжника.

В июне Министерство спорта и туризма утвердило списочные составы национальных и сборных команд. После было выделено определенное количество ставок, сформирован бюджет и произошла так называемая аттестация.

Полторы недели назад Сергей Николаевич написал заявление в федерацию с просьбой включить его в списочные составы национальных и сборных команд. Мы завизировали это заявление и направили документы на рассмотрение в Министерство спорта и туризма.

300 процентов, что исход будет в пользу Сергея Долидовича. Абсолютно все за его возвращение в команду.

Все озабочены судьбой Сергея Николаевича. Я не готов комментировать слова лыжника о том, что его «главная вина - это возраст». Он в последнее время очень много говорит. Возраст не имеет никакого значения. По сегодняшним результатам Сергей Долидович лучший. Теперь ему надо набрать очки на отборочных стартах, которые начнутся в ноябре, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры, – сказал Коваленко.

Лучший лыжник в истории Беларуси собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду. Почему так вышло?