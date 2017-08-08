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США занимают первое место по количеству спортсменов, пойманных на допинге в 2017 году, Россия – 2-я, белорусы на допинге не попадались

09.08.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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США являются лидерами по количеству спортсменов, пойманных на допинге в 2017 году, сообщает сайт «Движения за чистый велоспорт»  (MPCC).

С 1 января по 30 июня 73 профессиональных спортсмена из США были уличены в применении запрещенных препаратов. На втором месте расположилась сборная России – 24 спортсмена (плюс 14 положительных допинг-проб, вычисленных после перепроверки турниров прошлых лет). На третьем месте – Индия с 16-ю спортсменами, попавшимися на допинге.

Больше всего положительных допинг-проб было взято у бейсболистов (52), на втором месте – представители легкой атлетики (45), на третьем – тяжелой атлетики (33). В футболе зафиксировано 12 случаев применения запрещенных препаратов, в велоспорте – 11.

Отметим, в 2017 году спортсмены из Беларуси на допинге не попадались. Тем не менее, было вскрыто 2 положительные пробы прошлых лет.

 
 
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США являются лидерами по количеству спортсменов, пойманных на допинге в 2017 году, сообщает сайт «Движения за чистый велоспорт» (MPCC).

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