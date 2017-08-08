Игорь Ковалевич: «Вы когда-нибудь слышали, чтобы играющая в еврокубках команда тасовала туры чемпионата?»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о возможном переносе 20 и 21 тура высшей лиги по инициативе .

– Позиция клуба будет озвучена позже, я же выскажу свое личное мнение.

Во-первых, вопрос переноса матча БАТЭ и лежит в области их взаимоотношений, причем здесь перенос тура для всех остальных команд? Сразу приходит на ум резервный день, который есть в календаре и на который можно переносить матчи по согласованию между клубами.

Во-вторых, в обращении сказано, что затрагиваются интересы национальной сборной. Но ничего по поводу переноса не говорил. И, наверное, надо учитывать его мнение, а не чье-либо еще. Кроме того, переносятся лишь матчи, а даты же остаются теми же: как это улучшит ситуацию для сборной, список игроков которой, вызванных на предматчевый сбор, к тому же еще не оглашался?

В-третьих, вы когда-нибудь слышали о подобном прецеденте в европейском футболе? Чтобы играющая в еврокубках команда тасовала туры чемпионата?

И, в-четвертых, почему вообще это обращение появилось на свет? Ведь календарь чемпионата утвердил Исполком федерации футбола еще в январе, и Совет клубов (согласно Регламенту чемпионата) не вправе менять его, даже если бы очень захотел.

- Предположим, туры местами поменяли: как считаете, чем это может помочь в подготовке сборной, если игры состоятся в те же дни?

– Это надо спросить у Игоря Николаевича, и поинтересоваться у БАТЭ – «чем же»? Мне это предложение (в разрезе подготовки сборников) видится абсурдным – можно было бы приводить этот аргумент, если бы менялись даты поединков, и появлялся лишний день отдыха, а не тасовались местами туры.

- Не кажется ли вам, что обращение БАТЭ говорит о том, что в Борисове опасаются того, что в этом году могут потерять чемпионский титул?

– Мне сложно ответить, чего боится БАТЭ. Этот вопрос надо задавать им. Но сама ситуация выглядит нелогичной. Ну хочет БАТЭ переместить игру с «Шахтером» – при чем тут или другие клубы? – сказал Ковалевич.

Напомним, «Неман» на данный момент занимает 4-е место в высшей лиге и является ближайшим преследователем БАТЭ.