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Игорь Ковалевич: «Вы когда-нибудь слышали, чтобы играющая в еврокубках команда тасовала туры чемпионата?»
09.08.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о возможном переносе 20 и 21 тура высшей лиги по инициативе
– Позиция клуба будет озвучена позже, я же выскажу свое личное мнение.
Во-первых, вопрос переноса матча БАТЭ и
Во-вторых, в обращении сказано, что затрагиваются интересы национальной сборной. Но
В-третьих, вы когда-нибудь слышали о подобном прецеденте в европейском футболе? Чтобы играющая в еврокубках команда тасовала туры чемпионата?
И, в-четвертых, почему вообще это обращение появилось на свет? Ведь календарь чемпионата утвердил Исполком федерации футбола еще в январе, и Совет клубов (согласно Регламенту чемпионата) не вправе менять его, даже если бы очень захотел.
- Предположим, туры местами поменяли: как считаете, чем это может помочь в подготовке сборной, если игры состоятся в те же дни?
– Это надо спросить у Игоря Николаевича, и поинтересоваться у БАТЭ – «чем же»? Мне это предложение (в разрезе подготовки сборников) видится абсурдным – можно было бы приводить этот аргумент, если бы менялись даты поединков, и появлялся лишний день отдыха, а не тасовались местами туры.
- Не кажется ли вам, что обращение БАТЭ говорит о том, что в Борисове опасаются того, что в этом году могут потерять чемпионский титул?
– Мне сложно ответить, чего боится БАТЭ. Этот вопрос надо задавать им. Но сама ситуация выглядит нелогичной. Ну хочет БАТЭ переместить игру с «Шахтером» – при чем тут
Напомним, «Неман» на данный момент занимает 4-е место в высшей лиге и является ближайшим преследователем БАТЭ.
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Игорь Ковалевич: «Вы когда-нибудь слышали, чтобы играющая в еврокубках команда тасовала туры чемпионата?»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о возможном переносе 20 и 21 тура высшей лиги по инициативе БАТЭ.
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