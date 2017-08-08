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Форвард «Крумкачоў» Филанович: «Через пять лет вижу себя министром спорта и туризма»
09.08.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Крумкачоў» Александр Филанович рассказал о планах на будущее.
«Свое призвание нашел в спорте – уже год являюсь нападающим в «Крумкачах». Кем я вижу себя через 5 лет? Министром спорта и туризма. Я предпочитаю активный досуг, интенсивный отдых: картинг, конный спорт, пляжный волейбол. После тяжелой тренировки люблю проводить время с девушкой», – сказал Филанович.
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Нападающий «Крумкачоў» Александр Филанович рассказал о планах на будущее.
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