Форвард «Крумкачоў» Филанович: «Через пять лет вижу себя министром спорта и туризма»

Нападающий «Крумкачоў» Александр Филанович рассказал о планах на будущее.

«Свое призвание нашел в спорте – уже год являюсь нападающим в «Крумкачах». Кем я вижу себя через 5 лет? Министром спорта и туризма. Я предпочитаю активный досуг, интенсивный отдых: картинг, конный спорт, пляжный волейбол. После тяжелой тренировки люблю проводить время с девушкой», – сказал Филанович.