Белорусская федерация лыжных гонок: Сергей Долидович лукавит

44-летний белорусский лыжник Сергей Долидович напомнил о себе: на одном из интернет-ресурсов объявил всенародный сбор денег на его подготовку к зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея). Дескать, необходимо 30 тысяч рублей, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях и пройти сборы за рубежом.

Долидович обещает "полгода грызть землю, снег и лед, чтобы достойно представить Беларусь на Олимпийских играх". Он пишет, что не гарантирует медаль, но "я оставлю на лыжне все, что у меня будет на тот момент".

Участник шести Олимпиад, Долидович указывает, что биатлонист Бьорндален готовится к седьмым Играм. Цитата: "…и я тоже хочу".

За комментариями Sputnik обратился к руководителю Белорусской федерации лыжных гонок Андрею Коваленко.

— Начну с главного. Долидович — безусловно, именитый и заслуженный спортсмен, один из лучших лыжников в истории белорусского спорта. А то, что он совершил на Олимпиаде в Сочи, в 40 лет заняв пятое место в гонке на 50 километров — величайшее достижение. Неслучайно Глава государства отметил мужество и силу духа Сергея, наградив его орденом Почета.

После сочинской Олимпиады Сергей еще примерно год выступал как спортсмен, но высоких результатов уже не показывал. Тогда перешел в так называемые играющие тренеры, сам бегал и национальную команду готовил к сезону 2016 года. Тот сезон наши лыжники, увы, провалили, а девять из десяти спортсменов сказали, что под началом Сергея Николаевича больше тренироваться не будут.

- С чем это было связано?

— Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, дело прошлое, тем более что у каждого из участников того конфликта может быть своя правда и своя трактовка. Скажу лишь, что эту ситуацию мы несколько раз и подолгу обсуждали вместе с Долидовичем у Александра Владимировича Конюка, который тогда возглавлял федерацию. Думали, как сохранить Сергея для лыжных гонок, предлагали различные варианты, но он сказал, что устал, обессилел и будет уходить из спорта.

Мы уже готовили торжественные проводы с цветами, наградами, подарками, а Сергей вдруг переменил решение, начал опять бегать на лыжах. Есть желание и силы — ради Бога! Он заявил, что с Чемпионата мира в финском Лахти обязательно привезет медаль. Федерация, Минспорта, НОК сделали все необходимое, чтобы обеспечить ему хорошие условия для подготовки к планетарному первенству. Ему выделили солидную стипендию, направляли на учебно-тренировочные сборы, сделали полное и всестороннее сопровождение.

Да, он был лучшим среди белорусов в Финляндии, но контрактные обязательства не выполнил — никакой награды не завоевал. За это Долидовича тоже никто не осуждал, все — живые люди, прекрасно понимающие, что на серьезных стартах всякое может произойти, но прямо в Лахти Сергей во всеуслышание заявил, что это точно была его последняя гонка. Мы опять начали готовиться к его торжественным проводам из спорта.

Затем он захотел баллотироваться в председатели федерации — не получилось, на должность главного тренера национальной команды — вновь безуспешно. Теперь избрал другую тактику — я хочу на Олимпиаду, а меня не пускают, давайте соберем мне денег.

Такое ощущение, что все это время он мечется, и его заносит на поворотах.

- Но он может поехать на Игры не как член национальной команды, а как просто спортсмен, некое частное лицо?

— Исключено. Во всяком случае я таких прецедентов не знаю. Есть определенная процедура, установленная Международным олимпийским комитетом с критериями отбора участников Игр. Если схематично, то первоначально решение принимает федерация, согласует его с Министерством спорта и туризма, документы направляются в НОК, оттуда в МОК. Там все строго регламентировано. Никаких самостоятельных, обособленных от национальной команды спортсменов, не может быть по определению. Так что сбор денег по кругу на нужды Сергея Долидовича абсолютно лишен смысла. Сергей просто привлек к себе внимание и ввел людей в заблуждение.

- У него проскальзывала обида, что не дали тренировать его воспитанника, который в последнее время прогрессировал…

— У Сергея действительно очень способный ученик — Юрий Астапенко. В прошлом году Долидович попросил выделить их в отдельную группу. Им пошли навстречу. Был согласован план подготовки, они ездили буквально куда хотели, никаких препонов. Сергею затем вполне обоснованно предложили: ты — заслуженный человек, соответствующее образование есть, опыта не занимать, давай узаконим твой статус как тренера, оформив хотя бы на полставки в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Он категорически отказался.

Предложили еще один вариант — пойти на работу в Республиканское государственное училище олимпийского резерва и начать готовить молодых спортсменов. Нам не хотелось терять специалиста такого уровня. Сергей и этот вариант отверг.

- Так путь в Пхенчхан для Долидовича окончательно закрыт?

— Вовсе нет. Дверь еще не захлопнулась. Если он в оставшееся время завоюет лицензию (а она в лыжных гонках именная), то полетит на седьмую в своей биографии Олимпиаду. Достижение, конечно, будет выдающееся. Но меня интересует ответ на простой вопрос: "Какого результата Сергей собирается достичь в Корее, если в программе Олимпиады 2018 года стоит бег классическим стилем, а у Долидовича "коронка" — бег на 50 километров коньковым ходом? " Но в любом случае я желаю ему, как и многие поклонники его таланта и настойчивости, только удачи!