Отец Максима Сушко: «Если бы отдали сына в московское «Динамо», он бы был сейчас в юниорской сборной России, даже в этом не сомневаюсь»

Отец Максима Сушко Сергей рассказал, что его сын мог уехать в Россию и принять российское гражданство.

- Из российских школ не было предложений куда-то переехать?

– Были. Например, Сергей Голубович одно время звал в московское «Динамо», он сейчас тренирует юниорскую сборную России. Очень хороший и толковый тренер. Он с 12 лет звал Макса к себе, можно было менять паспорт, но никто про это никогда не думал. Хотелось играть за свою страну.

- А без смены паспорта нельзя было уехать в Москву?

– Когда берут игрока, то хотят брать его на какую-то перспективу, чтобы если его воспитывать, то воспитывать для российской сборной. Я думаю если бы Макс остался у Сергея Голубовского, он бы был сейчас в юниорской сборной России, даже в этом не сомневаюсь. Но раз мы пошли такой дорогой, значит надо идти такой, тем более хочется играть за свою страну, где тебя все знают, любят, где болеют, многие люди искренне переживают. Все равно Россия хоть и братская страна, но все хотят видеть своих хоккеистов. Существует много подводных течений.

- Свои нюансы.

– Да, в российском хоккее их не меньше, чем в нашем, а может даже и больше, – сказал Сушко.

Напомним, Сушко стал единственным выбранным на Драфте НХЛ 2017 года белорусом.