«Шахтер» – БАТЭ. Матч назначен на 14.30 из-за трансляций игр хоккейных «Динамо» и «Немана»

Как стало известно Tribuna.com, матч 20-го тура высшей лиги «Шахтер» – назначен на 27 августа 14.30. Время начало было выбрано по просьбе телевидения.

Отметим, что в этот день белорусские хоккейные клубы проведут два матча, которые могут быть показаны «Беларусь 5» в прямом эфире.

В рамках КХЛ минское сыграет с ЦСКА (начало – в 17.00).

В рамках Лиги чемпионов принимает «Цуг» (начало – в 19.00).

Отметим, что раннее начало матча с «Шахтером» означает для БАТЭ сокращение времени на подготовку к нему. С учетом возможного дополнительного времени в матче Лиги Европы с «Александрией» 24 августа (время начала пока не известно), у БАТЭ может остаться 62-64 часа на подготовку к игре с «Шахтером». Отметим, по правилам УЕФА минимальное время между матчами может составлять 48 часов.

Также отметим, что после матча с «Александрией» БАТЭ не сможет оперативно улететь в Беларусь: ближайший к городу аэропорт находится в двух часах езды от стадиона.

БАТЭ хочет поменять туры чемпионата местами. Так вообще можно?