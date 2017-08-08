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ФНЛ. «Оренбург» – «Ротор», дубль Корниленко принес победу «Крыльям» и другие матчи

09.08.2017 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 7-м туре ФНЛ «Томь» играет дома с «Волгарем», «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Шинником», «Оренбург» примет «Ротор», а «Спартак-2» – «Зенит-2».

ФНЛ

7-й тур

Динамо СПб – Олимпиец 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
9 августа, 13.00, «МСА стадиона Петровский»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 9 Фомин, 1:1 – 14 Бабенков, 2:1 – 61 Кулишев, 3:1 – 90 Цвейба.
Динамо СПбГенералов, Бабенков, Бычков, Пасько, Костин, Власов, Песегов, Соловьев, Кулишев, Сарамутин, Маркосов.
ОлимпиецАнисимов, Ганиев, Морозов, Абрамов, Хайруллов, Хрипков, Ламбарский, Горбунов, Фомин, Карпухин, Сорочкин.

 

Томь – Волгарь 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
9 августа, 15.00, «Стадион Труд»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 17 Саная, 2:0 – 24 Пульич, 2:1 – 37 Сутормин.
ТомьМелихов, Микуцкис, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд, Макурин, Саная, Сасин, Соболев.
ВолгарьБучнев, Таказов, Степанов, Плиев, Дышеков, Шалаев, Акбашев, Кабутов, Жабкин, Сутормин, Калинин.

 

Сибирь – Кубань 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
9 августа, 15.00, «Спартак»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 64 Галыш, 2:0 – 85 Магаль.
СибирьЦыган, Мищенко, Цховребов, Аравин, Магаль, Плопа, Андреев, Чеботару, Галыш, Беляев, Дегтярев.
КубаньДюпин, Бендзь, Смирнов, Бугаев, Пономарев, Алейник, Маляров, Лобкарев, Каусаров, Коновалов, Обухов.

 

Шинник – Крылья Советов 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
9 августа, 16.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 13 Мияйлович, 1:1 – 31 Низамутдинов, 1:2 – 67 Корниленко, 2:2 – 82 Фатихов, 2:3 – 87 Корниленко.
ШинникЯшин, Евсеев, Ятченко, Чистяков, Лях, Безлихотнов, Шайморданов, Нарылков, Щадин, Лаук, Низамутдинов.
Крылья СоветовКонюхов, Таранов, Ятченко, Зотов, Ланин, Гоцук, Башкиров, Мияйлович, Алиев, Корниленко, Самодин.

 

ФК Тамбов – Факел 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
9 августа, 17.00, «стадион Спартак»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 22 Часовских.
ФК ТамбовВавилин, Гультяев, Шевчук, Шляков, Горбатюк, Быстров, Рыжков, Трусевич, Дутов, Кухарчук, Часовских.
ФакелФедоров, Шарифи, Шумейко, Шабанов, Хайманов, Семенов, Осипенко, Лукьянов, Мануковский, Мичуренков, Верулидзе.

 

Оренбург – Ротор 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
9 августа, 17.00, «Газовик»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 12 Попович, 2:0 – 42 Серченков, 2:1 – 70 Киреев.
ОренбургАбакумов, Андреев, Ойеволе, Бегич, Воробьев, Чиркин, Бреев, Малых, Попович, Дюриш, Серченков.
РоторКобзев, Киреев, Столяренко, Дранников, Пискунов, Сидоричев, Замалиев, Николаев, Романенко, Вотинов, Султонов.

 

Тюмень – Луч-Энергия 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
9 августа, 17.00, «Геолог»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 39 Килин, 0:2 – 45, пенальти Гордиенко.
ТюменьОбухов, Гузь, Мурачев, Шакуро, Маслов, Павленко, Чудин, Пустозеров, Богатырев, Ставпец, Чуканов.
Луч-ЭнергияКотляров, Соблиров, Марущак, Больевич, Тихий, Маляка, Фомин, Килин, Гелоян, Гордиенко, Хлебородов.

 

Химки – Авангард Курск
Дата проведения
9 августа, 19.00, «Новые Химки»
Онлайн матча

 

Балтика – Енисей
Дата проведения
9 августа, 20.00, «Балтика»
Онлайн матча

 

Спартак-2 – Зенит-2
Дата проведения
10 августа, 15.00, «Akademiya Spartak»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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В 7-м туре ФНЛ «Томь» играет дома с «Волгарем», «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Шинником», «Оренбург» примет «Ротор», а «Спартак-2» – «Зенит-2».

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