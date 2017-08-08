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ФНЛ. «Оренбург» – «Ротор», дубль Корниленко принес победу «Крыльям» и другие матчи
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В 7-м туре ФНЛ «Томь» играет дома с «Волгарем», «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Шинником», «Оренбург» примет «Ротор», а «Спартак-2» – «Зенит-2».
ФНЛ
7-й тур
- Дата проведения
-
9 августа, 13.00, «МСА стадиона Петровский»
- Голы:
-
0:1 –
9 Фомин,
1:1 –
14 Бабенков,
2:1 –
61 Кулишев,
3:1 –
90 Цвейба.
Динамо СПб –
Генералов, Бабенков, Бычков, Пасько, Костин, Власов, Песегов, Соловьев, Кулишев, Сарамутин, Маркосов.
Олимпиец –
Анисимов, Ганиев, Морозов, Абрамов, Хайруллов, Хрипков, Ламбарский, Горбунов, Фомин, Карпухин, Сорочкин.
- Дата проведения
-
9 августа, 15.00, «Стадион Труд»
- Голы:
-
1:0 –
17 Саная,
2:0 –
24 Пульич,
2:1 –
37 Сутормин.
Томь –
Мелихов, Микуцкис, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд, Макурин, Саная, Сасин, Соболев.
Волгарь –
Бучнев, Таказов, Степанов, Плиев, Дышеков, Шалаев, Акбашев, Кабутов, Жабкин, Сутормин, Калинин.
- Дата проведения
-
9 августа, 15.00, «Спартак»
- Голы:
-
1:0 –
64 Галыш,
2:0 –
85 Магаль.
Сибирь –
Цыган, Мищенко, Цховребов, Аравин, Магаль, Плопа, Андреев, Чеботару, Галыш, Беляев, Дегтярев.
Кубань –
Дюпин, Бендзь, Смирнов, Бугаев, Пономарев, Алейник, Маляров, Лобкарев, Каусаров, Коновалов, Обухов.
- Дата проведения
-
9 августа, 16.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
- Голы:
-
0:1 –
13 Мияйлович,
1:1 –
31 Низамутдинов,
1:2 –
67 Корниленко,
2:2 –
82 Фатихов,
2:3 –
87 Корниленко.
Шинник –
Яшин, Евсеев, Ятченко, Чистяков, Лях, Безлихотнов, Шайморданов, Нарылков, Щадин, Лаук, Низамутдинов.
Крылья Советов –
Конюхов, Таранов, Ятченко, Зотов, Ланин, Гоцук, Башкиров, Мияйлович, Алиев, Корниленко, Самодин.
- Дата проведения
-
9 августа, 17.00, «стадион Спартак»
- Гол:
-
1:0 –
22 Часовских.
ФК Тамбов –
Вавилин, Гультяев, Шевчук, Шляков, Горбатюк, Быстров, Рыжков, Трусевич, Дутов, Кухарчук, Часовских.
Факел –
Федоров, Шарифи, Шумейко, Шабанов, Хайманов, Семенов, Осипенко, Лукьянов, Мануковский, Мичуренков, Верулидзе.
- Дата проведения
-
9 августа, 17.00, «Газовик»
- Голы:
-
1:0 –
12 Попович,
2:0 –
42 Серченков,
2:1 –
70 Киреев.
Оренбург –
Абакумов, Андреев, Ойеволе, Бегич, Воробьев, Чиркин, Бреев, Малых, Попович, Дюриш, Серченков.
Ротор –
Кобзев, Киреев, Столяренко, Дранников, Пискунов, Сидоричев, Замалиев, Николаев, Романенко, Вотинов, Султонов.
- Дата проведения
-
9 августа, 17.00, «Геолог»
- Голы:
-
0:1 –
39 Килин,
0:2 –
45, пенальти Гордиенко.
Тюмень –
Обухов, Гузь, Мурачев, Шакуро, Маслов, Павленко, Чудин, Пустозеров, Богатырев, Ставпец, Чуканов.
Луч-Энергия –
Котляров, Соблиров, Марущак, Больевич, Тихий, Маляка, Фомин, Килин, Гелоян, Гордиенко, Хлебородов.
- Дата проведения
-
10 августа, 15.00, «Akademiya Spartak»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В 7-м туре ФНЛ «Томь» играет дома с «Волгарем», «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Шинником», «Оренбург» примет «Ротор», а «Спартак-2» – «Зенит-2».
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