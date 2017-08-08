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Олимпийская сборная России выиграла турнир в Сочи
09.08.2017 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийская сборная России стала победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
В финальном матче хоккеисты сборной России победили СКА (4:3 Б).
Команда Олега Браташа в трех матчах на турнире одержала три победы, ранее обыграв «Сочи» (5:1) и сборную Канады (3:2).
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Олимпийская сборная России стала победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
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