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Бережков покинет ООО «Свой футбол»
09.08.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com директор ООО «Свой футбол» Владимир Бережков покинет свою должность. Напомним, дочерняя компания АБФФ занимается созданием футбольного телеканала «БК-Сетанта».
Напомним, 5 августа Владимир Бережков выразил уверенность в успешной реализации проекта «Сетанта-Беларусь».
Напомним, Бережков в июне 2016 года устроился в АБФФ на должность директора Департамента маркетинга и коммуникаций.
31 марта текущего года функционер
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Как стало известно Tribuna.com директор ООО «Свой футбол» Владимир Бережков покинет свою должность.
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