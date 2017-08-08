Бережков покинет ООО «Свой футбол»

Как стало известно Tribuna.com директор ООО «Свой футбол» Владимир Бережков покинет свою должность. Напомним, дочерняя компания АБФФ занимается созданием футбольного телеканала «БК-Сетанта».

Напомним, 5 августа Владимир Бережков выразил уверенность в успешной реализации проекта «Сетанта-Беларусь».

Напомним, Бережков в июне 2016 года устроился в АБФФ на должность директора Департамента маркетинга и коммуникаций.

31 марта текущего года функционер был уволен из АБФФ и возглавил ООО «Свой футбол», сосредоточившись на создании футбольного канала.