Павел Воробей: «С минским «Динамо» как таковых переговоров не было. Там условия были не те, которые хотели мы»

Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей объяснил, почему решил перебраться в китайскую команду.

«Были и другие предложения. 2-го июля я полетел в Братиславу и на следующий день должен был подписать контракт. Но вечером позвонил агент и сказал, что есть вариант с . Нас все устроило и 3-го вечером уже был в команде. В принципе это для меня хорошая школа. Если ты собираешься ехать в НХЛ, то там примерно такие же условия, где надо много летать.

С минским как таковых переговоров не было. И там условия были не те, которые хотели мы. Кинэн все объясняет на английском, что он говорит в принципе понятно. Он требует от меня делать все быстро, не передерживать шайбу, встречать нападающих. Всегда старался играть в атакующий хоккей. В команде в основном общаюсь с русскими, но нет разделения на группы.

Играю на приставке за «Нью-Йорк Рейнджерс». Так получилась, что это моя любимая команда. Но кто за кого болеет не имеет значения, сейчас мы в «Куньлуне». Я восхищаюсь игрой Эрика Карлссона (защитник «Оттавы») именно в атаке, для меня это образец. Если у него бывают ошибки в обороне, то Ши Уэбер (защитник «Монреаля») везде хорош», – заявил Воробей в интервью на «Спорт FM».

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