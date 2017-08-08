ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Воробей: «С минским «Динамо» как таковых переговоров не было. Там условия были не те, которые хотели мы»

09.08.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей объяснил, почему решил перебраться в китайскую команду.

«Были и другие предложения. 2-го июля я полетел в Братиславу и на следующий день должен был подписать контракт. Но вечером позвонил агент и сказал, что есть вариант с «Куньлунем». Нас все устроило и 3-го вечером уже был в команде. В принципе это для меня хорошая школа. Если ты собираешься ехать в НХЛ, то там примерно такие же условия, где надо много летать.

С минским «Динамо» как таковых переговоров не было. И там условия были не те, которые хотели мы. Кинэн все объясняет на английском, что он говорит в принципе понятно. Он требует от меня делать все быстро, не передерживать шайбу, встречать нападающих. Всегда старался играть в атакующий хоккей. В команде в основном общаюсь с русскими, но нет разделения на группы.

Играю на приставке за «Нью-Йорк Рейнджерс». Так получилась, что это моя любимая команда. Но кто за кого болеет не имеет значения, сейчас мы в «Куньлуне». Я восхищаюсь игрой Эрика Карлссона (защитник «Оттавы») именно в атаке, для меня это образец. Если у него бывают ошибки в обороне, то Ши Уэбер (защитник «Монреаля») везде хорош», – заявил Воробей в интервью на «Спорт FM».

«Пашка – молодчик». Первый гол Воробья за «Куньлунь»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей объяснил, почему решил перебраться в китайскую команду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ФНЛ. «Оренбург» – «Ротор», дубль Корниленко принес победу «Крыльям» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика