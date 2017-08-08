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Павел Воробей: «С минским «Динамо» как таковых переговоров не было. Там условия были не те, которые хотели мы»
09.08.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей объяснил, почему решил перебраться в китайскую команду.
«Были и другие предложения. 2-го июля я полетел в Братиславу и на следующий день должен был подписать контракт. Но вечером позвонил агент и сказал, что есть вариант с
С минским
Играю на приставке за «Нью-Йорк Рейнджерс». Так получилась, что это моя любимая команда. Но кто за кого болеет не имеет значения, сейчас мы в «Куньлуне». Я восхищаюсь игрой Эрика Карлссона (защитник «Оттавы») именно в атаке, для меня это образец. Если у него бывают ошибки в обороне, то Ши Уэбер (защитник «Монреаля») везде хорош», – заявил Воробей в интервью на «Спорт FM».
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Павел Воробей: «С минским «Динамо» как таковых переговоров не было. Там условия были не те, которые хотели мы»
Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей объяснил, почему решил перебраться в китайскую команду.
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