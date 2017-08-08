БАТЭ – «Крумкачы». Матч перенесен с 19 на 20 августа по просьбе борисовчан

Департамент по проведению соревнований Ассоциации «Белорусская федерация футбола» рассмотрел ходатайство футбольного клуба от 7 августа 2017 года.

В соответствие со ст.5 п.5.4 и п.5.5 Регламента чемпионата по футболу 2017 года, депратамент по проведению соревновваний АБФФ переносит матч 19 тура «Беларусбанк – высшей лиги 2017» с участием футбольных клубов БАТЭ и с 19 на 20 августа.

Напоминаем, что данная игра состоится между матчами плей-офф Лиги Европы УЕФА, в которых борисовчане сыграют с украинской «Александрией» за путевку в групповую стадию сезона 2017/2018.