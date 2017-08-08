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БАТЭ – «Крумкачы». Матч перенесен с 19 на 20 августа по просьбе борисовчан

09.08.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Департамент по проведению соревнований Ассоциации «Белорусская федерация футбола» рассмотрел ходатайство футбольного клуба БАТЭ от 7 августа 2017 года.

В соответствие со ст.5 п.5.4 и п.5.5 Регламента чемпионата по футболу 2017 года, депратамент по проведению соревновваний АБФФ переносит матч 19 тура «Беларусбанк – высшей лиги 2017» с участием футбольных клубов БАТЭ и «Крумкачы» с 19 на 20 августа.

Напоминаем, что данная игра состоится между матчами плей-офф Лиги Европы УЕФА, в которых борисовчане сыграют с украинской «Александрией» за путевку в групповую стадию сезона 2017/2018.

 
 
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Департамент по проведению соревнований Ассоциации «Белорусская федерация футбола» рассмотрел ходатайство футбольного клуба БАТЭ от 7 августа 2017 года.

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