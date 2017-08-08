Николай Ходасевич: «Гуренко своим примером показывает, что можно и нужно играть через два дня на третий»

Тележурналист Николай Ходасевич высказался на тему возможного переноса 20-го и 21-го тура, который предложил борисовский БАТЭ, и встал на сторону его оппонентов.

«Замес серьезный, но история не новая, правда? Каждый год БАТЭ за пределами поля пытается сделать все возможное, чтобы составить наиболее благоприятный для себя календарь. И, знаете, раньше это получалось, потому что никто на рынке чемпионата Беларуси не вступал в борьбу и не отвечал борисовчанам... В этом году что-то пошло не так. А знаете, что пошло не так? В солигорском «Шахтере» появился новый человек: имею ввиду Дмитрия Хохлова, который на порядок, скажем так, более дерзкий и агрессивный, нежели Юрий Вергейчик. Тот оказывался в подобных делах покладистым. А минское «Динамо» раньше и не вмешивалось в данные дела, как будто не верило, что у них там чемпионство...

Но теперь на тренерской скамейке Сергей Гуренко. И самое главное: он работает на посту так, что нам не надо проводить параллели с европейским чемпионатом. Гуренко проиграл матч Кубка, когда играл через два дня на третий, — могилевскому «Днепру». Он проиграл матч «Витебску» тоже через два дня третий. Едва не потерял очки с «Днепром» и в чемпионате. Поначалу я удивлялся, что Гуренко так отчаянно идет по календарю и не пытается сдвигать матчи. Но, с другой стороны, понимал: это однажды вырастет в прецедент, когда минское «Динамо» будет против. Оно своим примером показывает, что можно и нужно играть через два дня на третий.

Ну а солигорский «Шахтер» попросту лидирует и понимает, что любые телодвижения по переносу — это утрата определенных шансов, чтобы сделать отрыв от БАТЭ в домашней встрече более увесистым. Так что теперь мы видим: на рынке высшей лиги у «желто-синих» появились две силы, готовые с ними бороться.

И главное: не понятно, кто же победит. Ситуация очень трепетная и щепетильная. Игорь Криушенко на посту главного тренера сборной наверняка хочет провести два отборочных матча максимально достойно. Ему нужны футболисты в оптимальных сочетаниях. Раньше, когда костяк национальной команды составляли легионеры, можно было бы не обращать внимания на эти нюансы и сместить поединки, условно говоря, на понедельник. Однако теперь-то сборная у нас как раз состоит из представителей «Шахтера» и БАТЭ. А значит, это никуда не годится. С другой стороны, все желаем БАТЭ хорошего выступления в еврокубках. Кстати, в пятницу игра против брестского «Динамо», затем — «Александрия», «Шахтер» и снова «Александрия».

Я предполагаю, что в нашем мире возможно все. В конце концов, Анатолий Капский, который теперь целиком может заниматься делами клуба приложит все усилия, чтобы обеспечить для команды максимально удобный календарь. Но! Кто организатор соревнований? БФФ. И сейчас у нее на столе есть все доводы, плюсы и минусы, которые необходимо тщательно анализировать и взвесить. Вот так в конце лета мы получили суперинтригующую околофутбольную историю», – сказал Ходасевич.