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Роберто Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один – за Дзюбу»

09.08.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России против «Урала» (1:1).

- Чем вас удивил «Урал»?

– На самом деле мы знали, что предстоит тяжелый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелегкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

- Кокорин сегодня сделал еще один шаг, чтобы достичь 35 голов. Если он забьет их все, а Дзюба – ничего, то отправите ли вы Артема в дубль?

– Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу. 

– Вничью «Зенит» не играл с «Уралом» почти 20 лет. Равносилен ли этот результат поражению?

– Нет, это футбол и случиться может всякое. У ничьи было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось.

– Можно ли сказать, что вы недооценили соперника? Что вы сказали команде в перерыве?

– Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет – мы уважаем всех наших соперников. 

– Почему после победы над чемпионом «Зенит» сыграл вничью? Есть ли объяснение?

– На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты, – сказал Манчини.

Кокорин забил 4 гола и отдал 2 результативных паса в 5 матчах РФПЛ

«Зенит» впервые потерял очки в РФПЛ при Манчини

 
 
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России против «Урала» (1:1).

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