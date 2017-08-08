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Роберто Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один – за Дзюбу»
09.08.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России против «Урала» (1:1).
- Чем вас удивил «Урал»?
– На самом деле мы знали, что предстоит тяжелый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелегкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать.
- Кокорин сегодня сделал еще один шаг, чтобы достичь 35 голов. Если он забьет их все, а Дзюба – ничего, то отправите ли вы Артема в дубль?
– Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу.
– Нет, это футбол и случиться может всякое. У ничьи было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось.
– Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет – мы уважаем всех наших соперников.
– На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты, – сказал Манчини.
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России против «Урала» (1:1).
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