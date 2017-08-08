Отец Максима Сушко: «В Канаде никто не ждет, что с госбюджета кто-то даст денег, а у нас все ждут, подпишет ли Лукашенко указ о поддержке спорта»

Отец Максима Сушко Сергей рассказал о заокеанском опыте сына.

– Максим после сезона в CHL, попал на драфт НХЛ и недавно ездил в лагерь развития «Филадельфии Флайерз». Что там было?

– Он остался очень доволен уровнем организации, отношением. Рассказал, что у них медицинская комиссия была, чуть ли ни как космонавтов проверяли, делали даже МРТ. В целом здорово все там поставлено. Например, они проводили имиджевую акцию, всей командой пошли на пляж продавать мороженное, чтобы люди с ними знакомились. Там проявляют креатив, стараются что-то делать, идет развитие, привлечение болельщиков. Ну мелочь такая, вышли на полчасика мороженное продавать, а насколько это болельщикам приятно! Они обязательно придут на хоккей в следующий раз, будут болеть, будут покупать клубную атрибутику и приносить деньги клубу.

Кстати, когда мы зимой ездили к Максу за океан, у них если в выходной день проводится домашняя игра, то по ее окончанию вся команда выходит и катается вместе с болельщиками, фотографируется, интервью дает. Хоккеисты раздают автографы, деток маленьких учат кататься в течение часа, это ведь здорово! Идет популяризация хоккея, заодно привлекают болельщиков. Все клубы частные, никто не ждет, что с государственного бюджета кто-то даст денег, поэтому все думают, как заработать. Жизнь заставляет их шевелиться, что-то придумывать, а у нас все сидят и ждут, подпишет ли Александр Григорьевич Лукашенко указ о поддержке спорта или не подпишет. Там хоккей развивается, а у нас чуть такое потребительское отношение. Все ждут, подписал, ага, столько «Беларуськалий» даст, столько там минская мэрия даст, столько там гродненская табачная фабрика. Хорошо, что они там есть, но в Бресте и в Витебске такого нет. Ну и получается чемпионат соответствующий...

Так что нашим клубам надо стараться, хорошо когда есть помощь от государства, это большое подспорье и плюс, но еще неплохо, когда шевелятся сами. Надо зарабатывать, придумывать акции по привлечению болельщиков.

Болельщик – это кормилец клуба, это во всем мире так. Болельщик приходит, он покупает атрибутику, он берет билет, пиво, орешки, оставляет деньги в клубе. У нас же состояние клуба совершенно не зависит от количества болельщиков. Пока это не уберут, ничего путного не будет, – сказал Сушко.