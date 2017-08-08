Сергей Старенький: «После матчей с киевским «Динамо» и «Шахтером» не боишься ни с кем играть. В целом, БАТЭ – хороший жребий»

Полузащитник «Александрии» Сергей Старенький прокомментировал предстоящие матчи с БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Я выступал за любительскую команду «ДИНАЗ», воспитанником которой являюсь. На одном из любительских матчей меня заметили белорусские селекционеры и пригласили в «Торпедо-БелАЗ». Это была моя первая профессиональная команда. Мне было около двадцати лет, когда я переехал в Беларусь. По приезде я вместе с командой принял участие в турнире, после которого поехал с ними на учебно-тренировочные сборы в Польшу, где и подписал с контракт. Среди украинцев, кроме меня были еще Виталий Старовик и Александр Миронов. Главный тренер Малеев Юрий Иванович собрал вокруг себя хороший коллектив, который вел борьбу за еврокубки. Мне уже приходилось встречаться с будущим соперником. Матчи между «Торпедо-БелАЗ» и «БАТЭ» носили характер «дерби». Поединки всегда проходили в интересной и бескомпромиссной борьбе.

Впоследствии в моей футбольной карьере был еще один белорусский клуб – «Сморгонь», которую тренировал легендарный футболист Георгий Кондратьев. После завершения белорусского периода, продолжаю следить за футболом Беларуси. В белорусском чемпионате играло и играет много украинских футболистов, в том числе те, которые когда-то вместе со мной защищали цвета «Александрии» – Максим Имереков (до недавнего времени выступал за «Торпедо-БелАЗ»), Павел Мягков (игрок «Минска»), Роман Локтионов («Неман»).

Будущий соперник «Александрии» года 3-4 назад навел шороху в Европе, побеждая «Баварию», «Рому» и играя на равных с «Миланом» и «Ювентусом». Конечно, сейчас команда уже не та, многие игроки того времени оставили БАТЭ, их сменили новые исполнители. Они всегда играют в еврокубках, но в последнее время недостаточно уверенно. Однако, в чемпионате БАТЭ равных нет.

Я смотрел их матч с «Славией». Команда играла слаженно, но немного не ей повезло с реализацией. Если сравнивать индивидуальные характеристики игроков БАТЭ и наших игроков, то все покажет игра. Могу сказать одно – у них больше опыта выступлений в Европе. После матчей внутреннего чемпионата против «Динамо» и «Шахтера», не боишься ни с кем играть. В целом, нам выпал хороший жребий. Нужно выходить и играть в свою игру, демонстрировать свое мастерство и четко выполнять установки тренера, – сказал Старенький.