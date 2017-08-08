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Председатель Белорусской федерация лыжных гонок: «Сбор денег по кругу на нужды Долидовича абсолютно лишен смысла. Сергей ввел людей в заблуждение»

09.08.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская федерация лыжных гонок заявила, что лыжник Сергей Долидович, собирающий деньги для участия в Пхенчхане-2018, вводит людей в заблуждение.

«Есть определенная процедура, установленная Международным олимпийским комитетом, с критериями отбора участников Игр. Если схематично, то первоначально решение принимает федерация, согласует его с Министерством спорта и туризма, документы направляются в НОК, оттуда в МОК. Там все строго регламентировано.

Никаких самостоятельных, обособленных от национальной команды спортсменов, не может быть по определению. Так что сбор денег по кругу на нужды Сергея Долидовича абсолютно лишен смысла. Сергей просто привлек к себе внимание и ввел людей в заблуждение.

— Так путь в Пхенчхан для Долидовича окончательно закрыт?

— Вовсе нет. Дверь еще не захлопнулась. Если он в оставшееся время завоюет лицензию (а она в лыжных гонках именная), то полетит на седьмую в своей биографии Олимпиаду. Достижение, конечно, будет выдающееся», — сказал председатель Белорусской федерация лыжных гонок Андрей Коваленко.

Напомним, белорус Долидович начал сбор средств для того, чтобы поехать на Олимпиаду. По словам лыжника, для этой цели ему нужно 30 тысяч белорусских рублей.

Лучший лыжник в истории Беларуси собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду. Почему так вышло?

 
 
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Белорусская федерация лыжных гонок заявила, что лыжник Сергей Долидович, собирающий деньги для участия в Пхенчхане-2018, вводит людей в заблуждение.

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