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Блогер Tribuna.com Иван Сапего стал пресс-атташе «Витязя»
09.08.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Витязь» объявил о назначении на должность пресс-атташе лучшего блогера Tribuna.com 2016 года Ивана Сапего.
«Витязь» участвует в чемпионате Беларуси и известен своими нестандартными маркетинговыми ходами.
Сапего пишет на Tribuna.com о белорусском гандболе.
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«Витязь» объявил о назначении на должность пресс-атташе лучшего блогера Tribuna.com 2016 года Ивана Сапего.
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