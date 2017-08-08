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Блогер Tribuna.com Иван Сапего стал пресс-атташе «Витязя»

09.08.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Витязь» объявил о назначении на должность пресс-атташе лучшего блогера Tribuna.com 2016 года Ивана Сапего.

«Витязь» участвует в чемпионате Беларуси и известен своими нестандартными маркетинговыми ходами.

Сапего пишет на Tribuna.com о белорусском гандболе.

9 дней белорусского гандбола. Как блогер «Трибуны» расшевелил федерацию

«О плохих явлениях стараются молчать. Хотя клубы могли бы говорить». Главный пиарщик белорусского гандбола

 
 
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«Витязь» объявил о назначении на должность пресс-атташе лучшего блогера Tribuna.com 2016 года Ивана Сапего.

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