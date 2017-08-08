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Белорусские баскетболисты обыграли Португалию в отборе к чемпионату мира
09.08.2017 21:05 — Новости Спорта | БелТА
Во время матча
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты в предквалификации к чемпионату мира со счетом 78:75 обыграли в минском Дворце спорта команду Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартовые десять минут матча остались за хозяевами площадки. Центровой Артем Параховский и форвард Дмитрий Полещук, совместно с партнерами, обеспечили комфортное преимущество белорусам в счете - 26:10. Тренерский штаб в концовке периода даже рискнул заменить нескольких лидеров. После короткого перерыва, во второй четверти, ситуация на площадке поменялась в пользу гостей. Защитник португальцев Таке Баррозу взял на себя лидерские функции в атаке, забросив два важных мяча из-за трехочковой линии.
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Фото Андрея Покумейко.
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты в предквалификации к чемпионату мира со счетом 78:75 обыграли в минском Дворце спорта команду Португалии,...
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