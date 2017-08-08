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Полузащитник минского «Торпедо» Пацко: «В «Динамо» чтят традиции, но в «Торпедо» связь прошлого и настоящего более чувствительна»

09.08.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Торпедо» Никита Пацко сравнил отношение к традициям в своем клубе и минском «Динамо», за которое он выступал ранее.

- Есть ли, на твой взгляд, какие-то особенности у минского «Торпедо» по сравнению с другими командами, за которые пришлось поиграть?

– Немного я играл в других командах. Могу сказать, что в «Динамо» тоже были свои традиции, к которым относились очень серьезно. Но в «Торпедо» связь прошлого и настоящего более чувствительна. Есть какая-то преемственность между поколениями, связь, ответственность.

- Речь о торпедовском духе, о котором все говорят, но никто не видел?

– Ну почему же не видел, вот он (показывает на спортивного директора – А.В. Салангина), полностью материальный. А если серьезно, то торпедовский дух для меня – ощущение ответственности, что ты играешь не за себя, а за команду, не только сегодняшнюю, но и за имя «Торпедо», за все предыдущие 70 лет, в течение которых мы вместе добиваемся одной цели.

В первой лиге клубы играют абы как. Каждый сам за себя. Деньги у клуба закончились, и футболист перешел в другой. А мы тут все совсем не случайно собрались. Не для того, чтобы продолжить карьеру в какой-то команде, – сказал Пацко.

В фанатских кругах противостояние «Динамо» и «Торпедо» считается главным в столице.

 
 
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Полузащитник минского «Торпедо» Никита Пацко сравнил отношение к традициям в своем клубе и минском «Динамо», за которое он выступал ранее.

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