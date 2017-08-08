﻿ Валерий Исаев – об отношении клубов к возможному переносу туров: «Я сейчас надую в штаны от смеха». 21.by
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Валерий Исаев – об отношении клубов к возможному переносу туров: «Я сейчас надую в штаны от смеха»

09.08.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал новость об отношении клубов к возможной смене 20 и 21 туров высшей лиги.

«Я сейчас надую в штаны от смеха. Вот даже если представить себе, что можно поменять местами туры, какая разница «Нафтану» или «Крумкачам»? Даже представил себе заседание руководства «Нафтана» по этому поводу. А игроки этих команд давеча говорили, что нет не то что врачей в командах, а бинтов и нашатыря», – написал Исаев на своей странице в Facebook.

БАТЭ хочет поменять туры чемпионата местами. Так вообще можно?

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал новость об отношении клубов к возможной смене 20 и 21 туров высшей лиги.

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