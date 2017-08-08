Валерий Исаев – об отношении клубов к возможному переносу туров: «Я сейчас надую в штаны от смеха»

Белорусский агент прокомментировал новость об отношении клубов к возможной смене 20 и 21 туров высшей лиги.

«Я сейчас надую в штаны от смеха. Вот даже если представить себе, что можно поменять местами туры, какая разница «Нафтану» или «Крумкачам»? Даже представил себе заседание руководства по этому поводу. А игроки этих команд давеча говорили, что нет не то что врачей в командах, а бинтов и нашатыря», – написал Исаев на своей странице в Facebook.

БАТЭ хочет поменять туры чемпионата местами. Так вообще можно?