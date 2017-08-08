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Валерий Исаев – об отношении клубов к возможному переносу туров: «Я сейчас надую в штаны от смеха»
09.08.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский агент
«Я сейчас надую в штаны от смеха. Вот даже если представить себе, что можно поменять местами туры, какая разница «Нафтану» или «Крумкачам»? Даже представил себе заседание руководства
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал новость об отношении клубов к возможной смене 20 и 21 туров высшей лиги.
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