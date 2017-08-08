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Белорусские баскетболисты обыграли Португалию в отборе к чемпионату мира

09.08.2017 21:05 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусские баскетболисты обыграли Португалию в отборе к чемпионату мира
Во время матча

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты в предквалификации к чемпионату мира со счетом 78:75 обыграли в минском Дворце спорта команду Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовые десять минут матча остались за хозяевами площадки. Центровой Артем Параховский и форвард Дмитрий Полещук совместно с партнерами обеспечили комфортное преимущество белорусам в счете - 26:10. Тренерский штаб в концовке периода даже рискнул заменить нескольких лидеров. После короткого перерыва, во второй четверти, ситуация на площадке поменялась в пользу гостей. Защитник португальцев Таке Баррозу взял на себя лидерские функции в атаке, забросив два важных мяча из-за трехочковой линии.

Португальцы заметно лучше стали действовать у своего щита, а в быстрых атаках заставляли нарушать правила белорусов. К середине второго периода хозяева площадки имели пять командных фолов и любое нарушение правил белорусов наказывалось штрафными бросками. Главный тренер Александр Крутиков немного ранее возвратил на площадку лидеров своей команды, но вернуть уверенное преимущество в счете белорусы не смогли и ушли на перерыв, лидируя всего в два очка - 36:33.

Во второй половине матча португальцы не позволили белорусам уйти в отрыв. Упорная борьба продолжалась до последних минут встречи, которая завершилась победой белорусской команды. Лучшим снайпером игры стал Таке Баррозу (18 очков), белорусы Артем Параховский и Виталий Лютыч имеют в своем активе по 16 баллов.

В первом туре отбора к чемпионату мира по баскетболу сборная Беларуси на выезде уступила Болгарии (68:78). Балканскую команду белорусская сборная примет 16 августа на площадке Falcon Сlub.

Положение команд в группе D: Болгария - 4 очка (2 матча), Беларусь - 3 (2), Португалия - 1 (2).

Расписание остальных игр: 12 августа Болгария - Португалия, 16 августа Беларусь - Болгария, 19 августа Португалия - Беларусь.

В основной этап квалификации мирового форума 2019 года выходят две лучшие сборные из четырех предварительных групп.-0-

Фото Андрея Покумейко.

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты в предквалификации к чемпионату мира со счетом 78:75 обыграли в минском Дворце спорта команду Португалии,...

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