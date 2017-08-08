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Вратарь «Бреста» Рашевский: «Нас тешат тем, что ситуация наладится, но это не точно. Моя задача – прогрессировать и прожить от зарплаты до зарплаты»

09.08.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Бреста» Юрий Рашевский рассказал о ситуации в клубе.

– Видится мне, что скорее всего, команда останется при тех же условиях. Нас обнадеживают и тешат тем, что будет кое-какой просвет и ситуация наладится, но это не точно. Соответственно, и о каких-то конкретных задачах речи не идет.

Все решают цели и мотивация самих игроков, лично моя задача – это прогрессировать, становиться сильнее и выходить из этой «Брестской» зоны комфорта аутсайдера, ну и прожить от зарплаты до зарплаты, – сказал Рашевский.

Напомним, «Брест» минувшим летом был на грани исчезновения, а сезон 2016/17 завершил на последнем месте в экстралиге.

 
Теги: Брест
 
 
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