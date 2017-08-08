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Калачев забил гол в чемпионате России впервые за три года

09.08.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев реализовал пенальти в матче чемпионата России против московского «Динамо».

Таким образом, игрок отличился в РФПЛ впервые с 8 августа 2014 года.

Статистику Калачева смотрите здесь.

 
 
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Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев реализовал пенальти в матче чемпионата России против московского «Динамо».

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