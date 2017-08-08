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Власти США обвиняют Рафу Маркеса в пособничестве наркобизнесу
09.08.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министерство финансов США выдвинуло обвинения против бывшего игрока «Барселоны» Рафаэля Маркеса в помощи людям, связанным с наркобизнесом.
Футбольная школа 38-летнего защитника «Атласа», его благотворительный фонд, а также еще 21 человек и 41 организация были включены в особый список Департамента казначейства.
Все обвиняются в оказании поддержки или нахождении под контролем гражданина Мексики Рауля Флореса Эрнандеса, обвиняемого в организации торговли наркотиками. Активы всех людей и организаций, попавших в список, были заморожены.
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Министерство финансов США выдвинуло обвинения против бывшего игрока «Барселоны» Рафаэля Маркеса в помощи людям, связанным с наркобизнесом.
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