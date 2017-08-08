Власти США обвиняют Рафу Маркеса в пособничестве наркобизнесу

Министерство финансов США выдвинуло обвинения против бывшего игрока «Барселоны» Рафаэля Маркеса в помощи людям, связанным с наркобизнесом.

Футбольная школа 38-летнего защитника «Атласа», его благотворительный фонд, а также еще 21 человек и 41 организация были включены в особый список Департамента казначейства.

Все обвиняются в оказании поддержки или нахождении под контролем гражданина Мексики Рауля Флореса Эрнандеса, обвиняемого в организации торговли наркотиками. Активы всех людей и организаций, попавших в список, были заморожены.

Рафа Маркес на Кубке Америки. Как в 37 лет оставаться крутым